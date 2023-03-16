Очевидцы рассказали о громком хлопке и пожаре на Сиверса в Ростове днем 16 марта

Пожар вспыхнул в здании програнуправления ФСБ Фото: Лейла МИРИШОВА

Днем 16 марта в Ростове-на-Дону очевидцы рассказали журналистам о громком хлопке и пожаре на Сиверса. Люди присылали фото и видео с места происшествия. Сейчас случившееся активно обсуждают в социальных сетях.

По данным губернатора Василия Голубева, пожар вспыхнул в здании погрануправления ФСБ после замыкания электропроводки. В итоге огонь стал причиной взрывов емкостей с горюче-смазочными материалами.

По предварительным данным, площадь возгорания составила 800 кв. метров, произошло обрушение двух стен. Во время этого происшествия пострадал один человек. Сейчас он в состоянии средней тяжести находится в больнице.

Добавим, в тушении пожара от МЧС задействовали 63 человек и 14 единиц техники. Угрозы населению и жилым домам нет.

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Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы (подробности)