Жительница Ростовской области склоняла своих детей к употреблению наркотиков

Дончанка склоняла своих детей к употреблению наркотиков. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

35-летнюю жительницу Морозовска буду судить за неисполнение родительских обязанностей и склонение своих несовершеннолетних детей к употреблению наркотиков, сообщает пресс-служба Следкома по Ростовской области.

Полицейские завершили расследование уголовного дела.

Следствием установлено, что мать двух детей 13 и 14 лет не исполняла подобающим образом обязанности по их воспитанию. Кроме того, с января по март 2022 года склоняла их к потреблению наркотических веществ.

Известно, что ранее обвиняемая привлекалась к ответственности за незаконный оборот наркотических средств. Из-за этого ее семья находилась на учете в отделе полиции.

Сейчас детей передали под опеку бабушке, а женщину заключили под стражу.

Дело направлено в суд для рассмотрения.

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