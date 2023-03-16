Василий Голубев открыл новый детский сад в Таганроге. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Таганроге, в микрорайоне Русское поле, состоялось открытие детского сада «Веснушки», сообщается на сайте правительства Ростовской области.

Трехэтажное здание нового детского сада оснащено лифтами, системой видеонаблюдения. В нем есть музыкально-спортивный зал, кабинеты логопеда и психолога, медицинский кабинет, групповые комнаты с мебелью и развивающим игровым оборудованием. Также для детей оборудованы игровые площадки во дворе.

Детский сад рассчитан на 220 детей, в том числе до трех лет.

Новое дошкольное учреждение посетил губернатор региона Василий Голубев. Он пообщался с воспитателями, детьми и их родителями.

За 2022 год в Ростовской области построили 21 детский сад, из них уже 8 начали работать.

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