Ростовские таможенники обнаружили у пассажиров старинные монеты и икону. Фото: Олег ЗОЛОТО

Ростовские таможенники передали Минкультуры монеты 1854 -1899 годов и икону конца XIX века, сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

Монеты сотрудники таможни обнаружили у россиянина, прибывшего в аэропорт Ростова из Стамбула в 2022 году. Монеты изготовили более 100 лет назад из меди, бронзы, а также сплавов серебра и золота.

Икону таможенники также выявили в 2022 году у россиянки, убывающей из страны. Согласно оценке эксперта, икона создана в конце XIX века из латуни и эмали.

В отношении граждан возбудили дела за недекларирование товаров по установленной форме и несоблюдение запретов и ограничений на ввоз товаров. Решением суда монеты и икона были конфискованы для пополнения коллекций музеев.

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