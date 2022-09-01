Конфискованные старинные часы и монеты передали Минкульту в Ростовской области

Нарушителей с ценностями задержали в аэропорту Платов. Фото: сайт Южного таможенного управления

Старинные часы и монеты, которые пытались провезти через аэропорт Ростова-на-Дону, передали в управление Минкульта. Об этом 1 сентября рассказали в пресс-службе Южного таможенного управления.

Речь идет о раритетах 1896 - 1911 и 1896 - 1899 годов, которые не задекларировали владельцы. Нарушителями в трех случаях оказались пассажиры из Германии и Ташкента, а также путешественница, вылетавшая в Стамбул. Хитрецов с ценностями задержали в разное время с 2021 по январь 2022 года.

- По закону, для вывоза культурных ценностей нужно заполнять таможенную декларацию и иметь разрешение Министерства культуры. Если эти условия не соблюдаются, предметы могут конфисковать и передать музеям, - пояснили в пресс-службе Ростовской таможни.

Напомним, ранее в Ростовской области управлению Минкульта передали 29 ценностей, которые в прошлом году пытались вывезти за пределы страны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

370 млн рублей заплатила фирма из Ростова за несуществующие апельсины и картофель

Возбуждено уголовное дело (подробности)