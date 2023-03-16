Родители ростовских одиннадцатиклассников напишут ЕГЭ по русскому языку. Фото: Алексей БУЛАТОВ

28 марта в 14.30 родители ростовских одиннадцатиклассников могут сдать ЕГЭ в рамках ежегодной акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями», об этом говорится на сайте администрации города.

Родители смогут пройти через все процедуры экзамена: регистрацию, сдачу личных вещей, прохождение контроля, заполнение бланков.

Участникам предложат написать сокращенный вариант экзамена по русскому языку, рассчитанный на 1 час.

Всего будет организовано 8 пунктов сдачи ЕГЭ: школы № 5, 6, 40, 61, 70, 91, 22 и 14 лицей.

Акция проводится уже шестой год.

Принять участие в ней можно, подав заявку по номеру телефона школы, которая является одним из пунктов проведения акции.

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