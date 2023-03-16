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НовостиОбщество16 марта 2023 18:04

Родители ростовских одиннадцатиклассников напишут ЕГЭ по русскому языку

Акция проводится шестой год
Полина ШЕВЧЕНКО
Родители ростовских одиннадцатиклассников напишут ЕГЭ по русскому языку.

Родители ростовских одиннадцатиклассников напишут ЕГЭ по русскому языку.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

28 марта в 14.30 родители ростовских одиннадцатиклассников могут сдать ЕГЭ в рамках ежегодной акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями», об этом говорится на сайте администрации города.

Родители смогут пройти через все процедуры экзамена: регистрацию, сдачу личных вещей, прохождение контроля, заполнение бланков.

Участникам предложат написать сокращенный вариант экзамена по русскому языку, рассчитанный на 1 час.

Всего будет организовано 8 пунктов сдачи ЕГЭ: школы № 5, 6, 40, 61, 70, 91, 22 и 14 лицей.

Акция проводится уже шестой год.

Принять участие в ней можно, подав заявку по номеру телефона школы, которая является одним из пунктов проведения акции.

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