Ростовчанина задержали при попытке сбыта наркотических средств. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицейские задержали 40-летнего ростовчанина при попытке сбыта наркотических средств, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

Во время патрулирования улиц внимание сотрудников привлек мужчина, настороженно оглядывающийся по сторонам. При личном общении полицейские выявили у ростовчанина признаки алкогольного опьянения. Так как мужчиной было упомянуто, что он передвигался на автомобиле, сотрудники полиции вызвали следственно-оперативную группу.

При проверке машины были обнаружены более 10 вакуумных пакетов с порошкообразным веществом белого цвета, веществом растительного происхождения, таблетки, весы и более 100 пустых зип-пакетов.

Ростовчанин признался о «работе» сбытчиком наркотиков.

В общей сложности было изъято 418,9 граммов наркотических веществ.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств. Теперь ростовчанину грозит от 10 до 20 лет лишения свободы

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