Дончанина осудили за убийство знакомого

Дончанин выстрелил в мужчину из огнестрельного оружия. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

45-летнего жителя Ростовской области признали виновным в убийстве, сообщает пресс-служба регионального Следкома.

Следствием установлено, что 21 сентября 2022 года в селе Ольховчик Чертковского района мужчина произвел несколько выстрелов из огнестрельного оружия в 55-летнего знакомого. В результате полученных ранений потерпевший скончался на месте. Злоумышленник скрылся с места преступления, но был задержан через несколько дней.

Мужчину приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее в Следкоме рассказали, что дончанку будут судить за неисполнение родительских обязанностей в отношении детей 13 и 14 лет и склонение их к употреблению наркотиков. Дело направлено в суд для рассмотрения.

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