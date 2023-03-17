Еще 80 донских семей получат господдержку в приобретении жилья. Фото: Иван МАКЕЕВ

Еще 80 семей в Ростовской области получат господдержку в приобретении жилья при рождении ребенка, сообщается на сайте правительства региона.

Областным бюджетом на субсидию по случаю рождения первого ребенка предусмотрено 8,3 млн рублей. Это дополнительная мера поддержки семей.

Основная мера поддержки, субсидия в связи с рождением ребенка, составляет 50% от суммы регионального материнского капитала – 69 тысяч рублей. Эти средства обращены на погашение долга по жилищному кредиту. Право воспользоваться выплатой получают граждане, являющиеся участниками таких мероприятий, как субсидирование процентных ставок по жилищным кредитам или льготное ипотечное кредитование «Дисконт».

Поддержка оказывается в рамках государственной программы «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области».

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