Житель Ростовской области лишился денег, продавая автомобильные колеса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Житель Волгодонска потерял деньги, продавая автомобильные колеса на одном из Интернет-сайтов, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

На объявление откликнулся покупатель и для удобства предложил продолжить беседу в мессенджере. Когда все детали было обговорены, фигурант прислал ссылку и попросил ввести реквизиты карты для перевода на нее денег.

Волгодонец ввел необходимую информацию, и через некоторое время с его карты списали 147 тысяч рублей. К этому моменту телефон лжепокупателя уже был заблокирован.

Сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело за кражу с банковского счета. Сейчас они устанавливают все обстоятельства дела и причастных к нему лиц.

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