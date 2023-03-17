В пятницу 17 марта в Ростове отключат электричество

17 марта в Ростове отключат электричество. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пятницу, 17 марта, в Ростове отключат электроэнергию на нескольких улицах, предупреждает «Донэнерго».

Причиной отключений станет техническое обслуживание электросетей.

Так, с 9.00 до 15.00 приостановят подачу электричества по адресам переулок Университетский 42; улица Б. Садовая 105.

С 9.00 до 17.00 свет отключат на проспекте Шолохова 94, 104 «А»; улице 20-я линия 65; улице 22-я линия 66, 75.

Напомним, с 1 декабря в Ростовской области подорожала электроэнергия. Для городского и сельского населения с электроплитами: в пределах соцнормы — 3,36 рубля за киловатт в час, сверх соцнормы — 4,71 рубля за киловатт в час. Для городского населения с газовыми плитами в пределах соцнормы — 4,81 рубля за киловатт, сверх соцнормы — 6,73 рубля за киловатт.

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