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НовостиОбщество17 марта 2023 4:02

Дождь прогнозируют в Ростове в пятницу 17 марта

Температура поднимется до +14 градусов
Полина ШЕВЧЕНКО
Утром и днем синоптики прогнозируют небольшой дождь.

Утром и днем синоптики прогнозируют небольшой дождь.

Фото: Иван Макеев

В пятницу, 17 марта, в Ростове прогнозируют пасмурную погоду с прояснениями, сообщает Росгидрометцентр.

Столбики термометров днем поднимутся до отметки +12-14 градусов. Восточный и северо-восточный с переходом на северо-западный ветер разовьет скорость до 5-10 метров в секунду.

Утром и днем синоптики прогнозируют небольшой дождь.

Ранее начальник гидрометцентра Елена Назарова прогнозировала жителям Ростова скачки температур и снег с дождем в марте. Однако, несмотря на это, первый месяц весны по температурному режиму и количеству осадков будет в рамках нормы.

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