Дождь прогнозируют в Ростове в пятницу 17 марта

Утром и днем синоптики прогнозируют небольшой дождь.
Фото: Иван Макеев
В пятницу, 17 марта, в Ростове прогнозируют пасмурную погоду с прояснениями, сообщает Росгидрометцентр.
Столбики термометров днем поднимутся до отметки +12-14 градусов. Восточный и северо-восточный с переходом на северо-западный ветер разовьет скорость до 5-10 метров в секунду.
Утром и днем синоптики прогнозируют небольшой дождь.
Ранее начальник гидрометцентра Елена Назарова прогнозировала жителям Ростова скачки температур и снег с дождем в марте. Однако, несмотря на это, первый месяц весны по температурному режиму и количеству осадков будет в рамках нормы.
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