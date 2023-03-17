В Ростовской области обнаружили опасную для здоровья свинину

В образце выявили превышение допустимого уровня КМАФАнМ Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области обнаружили замороженную свинину, которая не прошла тест на микробную безопасность. Образец, который угрожал здоровью людей, исследовали в лаборатории, сообщили в референтном центре Россельхознадзора.

- В свинине выявили превышение допустимого уровня КМАФАнМ, что является нарушением требований «О безопасности мяса и мясной продукции». Информация об этом уже направлена в управление Россельхознадзора, - рассказали в референтном центре.

Уровень КМАФАнМ - количество различных микроорганизмов - бактерий, дрожжей, плесневых грибов - в продукте. Превышение нормы указывает на несоблюдение санитарных правил, сроков или режима хранения товара.

По словам специалистов, высокое содержание КМАФАнМ может вызвать пищевое отравление, диарею и гастроэнтерит. Больше всего к этому восприимчивы дети, пожилые и ослабленные люди.

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