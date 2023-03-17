В Ростове разыскивают без вести пропавшую 15-летнюю школьницу

С того дня девушка не выходит на связь с близкими. Фото: "ЛизаАлерт"

В Ростове без вести пропала 15-летняя девушка. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Согласно ориентировки, Ксению последний раз видели 13 марта. С того дня девушка не выходит на связь с близкими. Обеспокоенные родственники пытались найти ее самостоятельно, но все попытки оказались безуспешны. Тогда близкие обратились в полицию, позже к поискам подключились волонтеры.

Рост девушки — около 167 сантиметров, у нее среднее телосложение, светло-русые волосы и серо-голубые глаза.

В день исчезновения она была одета в черную куртку, такого же цвета спортивные штаны и кроссовки.

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