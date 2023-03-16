Распространившийся огонь послужил причиной взрывов емкостей с горюче-смазочными материалами. Фото: Александр БЗЕЗЯН.

Губернатор Ростовской области предварительную причину пожара в здании погрануправления 16 марта. Глава региона прокомментировал происшествие в своем Телеграм-канале.

Напомним, здание на улице Сиверса загорелось около 12 часов. Очевидцы рассказали «КП-Ростов-на-Дону», строение быстро заволокло клубами едкого дыма. По их словам, возле ведомства было слышно хлопки.

Василий Голубев сообщил, что предварительная причина пожара - замыкание электропроводки.

- Распространившийся огонь послужил причиной взрывов емкостей с горюче-смазочными материалами. Один пострадавший госпитализирован в состоянии средней тяжести, - пояснил глава региона.

Он уточнил, что пожар распространился на площади 800 квадратных метров. В результате чего произошло обрушение двух стен строения. В настоящий момент в тушении огня задействованы 14 единиц техники и 63 человека личного состава МЧС РФ.

Ранее специалисты сообщили, что угрозы распространения огня на соседние многоквартирные дома нет. Эвакуация жителей из рядом расположенных жилых домов была проведена лишь в целях безопасности.

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