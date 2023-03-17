Трихолог назвал ростовчанам полезные для волос продукты

Питание влияет на здоровье волос, утверждает врач. Фото: Иван МАКЕЕВ

Врач назвала ростовчанам полезные продукты для волос и объяснила, что проблемы с волосами вызывают неправильное питание, в том числе нехватка клетчатки. Как объяснила дерматовенеролог-трихолог Юлия Нагайцева в интервью NEWS.ru, более полезны для здоровья волос печень, язык, почки и костный бульон.

- Чаще люди выбирают белое мясо — курицу, индейку, реже красное мясо, иногда рыбу, морепродукты. О печени, языке, почках, костных бульонах речи не идет вообще, а такие супы полезны для организма — это полноценные аминокислоты, из которых наш организм строит белок, - объясняет специалист. - Кроме того костный бульон имеет способность хорошо заживлять стенки кишечника.

Кроме того, по словам трихолога, для здоровья волос нужно пить больше воды. И поддерживать нужное количество витаминов и микронутриентов.

- Мы узнаем не только о том, как человек питается, но и выявляем причину выпадения волос. Из этого уже подбирается решение о приеме препаратов и наружная терапия в каждом индивидуальном случае, - рассказала трихолог.

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