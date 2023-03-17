Диетолог назвала ростовчанам два главных условия успешной борьбы с лишним весом

У похудения есть два механизма, объясняет диетолог. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Главным условием успешной борьбы с лишними килограммами диетолог Наталья Круглова в интервью NEWS.ru назвала создание дефицита калорий в организме. Специалист уточнила, что этого можно достичь двумя способами — ограничениями в питании и физнагрузками.

- Калорий должно поступать меньше, чем организм расходует. Здесь можно действовать двумя способами. Первый вариант — ограничивать себя в еде, но не сильно, нужен дефицит на уровне 20 – 30 процентов от суточной потребности. Второй — физическая активность: при ней растет потребность в энергии, что тоже создает дефицит калорий, провоцирующий снижение веса, — объяснила диетолог.

Эксперт уточнила, что при похудении опасно совсем исключать сладкие и жирные продукты. При этом есть риск срывов и «зажоров», растет «тревожность» вокруг таких блюд.

Также диетолог рекомендует не увлекаться повышающими аппетит блюдами: солеными, с острыми специями и соусами, также свести к минимуму питье сладкой газировки.

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