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НовостиОбщество17 марта 2023 8:14

В Таганроге до вечера 17 марта ограничили водоснабжение

Это сделали на время технических работ
Ангелина СКИБА
Коммунальные ограничения ввели в разных районах Таганрога

Коммунальные ограничения ввели в разных районах Таганрога

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 17 марта, в разных районах Таганрога до вечера ограничили подачу воды. Перебои будут происходить из-за технических работ, которые приведут к пониженному давлению в коммуникациях, сообщили в МУП «Управление «Водоканал».

Так, до 15 часов подачу ресурса с пониженным давлением будут выполнять в границах улиц Октябрьской, Фрунзе и Ленина.

Ограничения до 19 часов ожидаются на Большой Бульварной и Ремесленной, до 24 часов - на Дзержинского, Москатова, Сергея Лазо, Пальмиро Тольятти, Морозова, Шаумяна, Щаденко, Бабушкина, Социалистической, а также в Артиллерийском переулке.

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