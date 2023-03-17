Ростов стал первым среди других муниципалитетов по мониторингу в сфере образования

Деятельность органов местного самоуправления оценивалась по 26 показателям Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ростов-на-Дону стал первым среди других муниципалитетов по мониторингу органов местного самоуправления в сфере образования. Об этом в своем Telegram-канале рассказал сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- По итогам мониторинга наш город занял 1 место среди муниципалитетов Ростовской области! Такой результат - это свидетельство слаженной работы всего сообщества муниципальной системы образования, - сообщил Алексей Логвиненко.

По словам сити-менеджера, работа органов местного самоуправления оценивалась по 26 пунктам. Эксперты смотрели на показатели, которые касаются воспитания и образования юных дончан, а также профессионализм педагогов.

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