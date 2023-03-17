Спасший троих детей на пожаре дончанин представлен к награде МЧС

Валерий Харитонов первым оказался у пылающего дома. Фото: Личный архив героя публикации

56-летний Валерий Харитонов из Ростовской области, спасший троих детей при пожаре, представлен к награде МЧС России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства по региону.

Напомним, в феврале в одном из хуторов Ростовской области произошла трагедия — пожар разгорелся в доме, где спали пятеро детей. По версии правоохранительных органов, в этот момент провожали гостей после дня рождения старшей дочери.

Увидев, что метрах в 600-700 от его дома что-то горит, Валерий Иванович бросился в ту сторону, а следом и супруга Елена.

Мужчина оказался у горящего дома первым. К тому моменту огнем была уже охвачена крыша и крыльцо, и через дверь попасть в здание было невозможно. Мужчина зашел во двор, нашел там лестницу и наугад приставил к окну, разбил его и чудом попал как раз в детскую спаленку.

- Такое впечатление, будто меня кто-то вел, что думать не надо было, и я ни одной ошибки не совершил, - вспоминал Валерий Иванович в интервью «КП - Ростов-на-Дону». - Я не знал, в какое окно ломиться, не знал расположения комнат. Если бы мне сказали сейчас повторить — точно не смог бы.

Мужчина услышал детский писк и двигался на ощупь, поскольку комнату заволокло едким дымом. Сначала достал самого маленького ребенка, потом постарше, а в третий заход вытащил на снег старшую девочку. Когда все трое оказались в безопасности, спаситель сам упал — ноги свела судорога.

- Две ночи не спал потом, думал, мог ли спасти еще двух деток, - признается Валерий Иванович. - То, что удалось достать троих ребят, — уже чудо. Температура, задымленность были бешеные. Переживал, что они не выживут — они все были без сознания.

Спаситель сопереживает горю родителей, потерявших двоих детей, а спасенных ребят считает теперь родными.

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