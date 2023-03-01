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Общество1 марта 2023 12:00

«Меня будто Бог вел»: как сосед спас троих детей в пожаре в Ростовской области

Житель Ростовской области на себе вынес детей из горящего дома, пока их родители провожали гостей
Кристина Круговых
Первым к месту пожара примчался Валерий Харитонов, за ним подоспела супруга Елена.

Первым к месту пожара примчался Валерий Харитонов, за ним подоспела супруга Елена.

Фото: Личный архив героя публикации

В феврале в хуторе Ростовской области двое детей из многодетной семьи погибли при пожаре. Жертвами огня могли стать еще трое ребят, но их спас шахтер на пенсии, обычный дачник — 56-летний Валерий Харитонов. Увидев полыхающий дом, он тут же бросился на помощь. Валерий Иванович вспомнил события того вечера и поделился переживаниями с читателями «КП - Ростов-на-Дону».

ПОБЕЖАЛ К ОГНЮ БЕЗ РАЗДУМИЙ

В семье, в которой произошла трагедия, воспитывались пятеро детей. В тот день родители с детьми и друзьями отмечали день рождения старшей дочери — ей исполнилось семь. Вечером родители уложили малышей спать и отправились провожать гостей домой. Дом загорелся, пока мама и папа отсутствовали.

- Я живу в 600-700 метрах от дома этой семьи. Где-то в полдевятого вечера мне позвонили соседи, которые живут еще дальше: «На вашем краю что-то горит!», - вспоминает Валерий Иванович. - Не раздумывая, побежал в ту сторону - а вдруг в доме кто-то есть! За мной - жена Лена. Потом удивлялась - не ожидала, что я у нее такой шустрый окажусь.

Валерий до сих пор не может понять, как ему повезло в суматохе пожара найти лестницу и выбить то самое окно, за которым находились дети.

Валерий до сих пор не может понять, как ему повезло в суматохе пожара найти лестницу и выбить то самое окно, за которым находились дети.

Фото: Личный архив героя публикации

«МЕНЯ КТО-ТО ВЕЛ»

Хуторянин оказался на месте первым. Без проблем вошел во двор, а вот в дом зайти было уже невозможно: пламя охватило крышу, дверь и крыльцо.

- Все шло на секунды, и такое впечатление, будто меня кто-то вел, что думать не надо было, и я ни одной ошибки не совершил, - делится Валерий Иванович. - Я не знал, в какое окно ломиться, не знал расположения комнат. Если бы мне сказали сейчас повторить — точно не смог бы.

Дом стоит на высоком фундаменте. Мужчина нашел во дворе лестницу и за секунду вскарабкался по ней и разбил окно.

- В лицо будто паяльной лампой дунуло — такой жар там стоял. Дым стеной, ничего не видно, - продолжает наш герой. - Благо услышал чей-то писк, еле уловимый. Это дети звали из последних сил. Мне повезло — был, наверное, один шанс из ста, что я разбил окно в детскую спаленку. Там была кровать.

Валерий Иванович и Елена Николаевна уже на песнии и активно занимаются домашним хозяйством.

Валерий Иванович и Елена Николаевна уже на песнии и активно занимаются домашним хозяйством.

Фото: Личный архив героя публикации

«ТАМ ВЫЖИТЬ НЕЛЬЗЯ БЫЛО!»

Мужчина шел вслепую, потому что от едкого дыма было ничего не видно. На ощупь нашел детей.

- Их спасло то, что они спрятались под теплым одеялом, иначе просто сгорели бы. Там выжить нельзя было - такая температура! - считает мужчина. - Схватил первого попавшегося, вытащил его на улицу, спустил на снег, и опять полез в окно.

Затем достал девочку постарше. А третьего захода могло и не быть, а от него зависело спасение жизни той самой девочки, чей день рождения отмечала семья.

- Когда девчонку эту доставал, словно мистика приключилась. Когда залез, дым такой валил, что даже голову не мог засунуть, - восстановил картину тех событий собеседник. - И тут ветерок дует и прогоняет этот дым. Светло стало так, что я смог туда заскочить и достать ребенка. Бог помог.

Валерий и Елена Харитоновы воспитали дочку и сына, уже дождались внуков и не думали, что придется становиться спасателями.

Валерий и Елена Харитоновы воспитали дочку и сына, уже дождались внуков и не думали, что придется становиться спасателями.

Фото: Личный архив героя публикации

Когда мужчина спустился с третьим спасенным ребенком на землю, свалился сам — ноги скрутила судорога.

- Тут как раз соседи прибежали и сказали, что детей было трое. Уже потом я узнал, что в доме было еще двое детей, две ночи не спал потом, думал, мог ли их спасти, - признается Валерий Иванович. - То, что удалось достать троих ребят, — уже чудо. Температура, задымленность были бешеные. Переживал, что они не выживут — они все были без сознания.

СТАЛИ РОДНЫМИ

Вторую неделю хутор в глубоком трауре. И нет ни дня, чтобы мужчина не думал о произошедшем.

- Мне очень жаль маму и папу, потерявших двоих детей. Я считаю, это просто несчастный случай, от которого никто не застрахован, - вздыхает мужчина. - А выжившие ребята мне теперь как родные, хоть и не видел их с тех пор. Слышал, что с младшими все в порядке, а старшая еще в больнице с мамой.

Теперь, когда каждый первый звонит спасителю троих детей, чтобы выразить уважение, жена только подшучивает, чтобы не зазнавался.

Теперь, когда каждый первый звонит спасителю троих детей, чтобы выразить уважение, жена только подшучивает, чтобы не зазнавался.

Фото: Личный архив героя публикации

После случившегося спасителю звонят все родные и друзья, чтобы поддержать.

- Знакомые звонят, говорят: «Валер, ну ты молодец, что не растерялся!» Дочка из Волгограда звонила: «Папа, ну ты герой! А по-другому никак!» Сын уже три месяца участвует в спецоперации — ему потом расскажем. А жена у меня классная, мы со школы вместе, так она сказала главное: «Нос не задирай!», - улыбается Валерий Иванович.

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