«Меня будто Бог вел»: как сосед спас троих детей в пожаре в Ростовской области

Первым к месту пожара примчался Валерий Харитонов, за ним подоспела супруга Елена. Фото: Личный архив героя публикации

В феврале в хуторе Ростовской области двое детей из многодетной семьи погибли при пожаре. Жертвами огня могли стать еще трое ребят, но их спас шахтер на пенсии, обычный дачник — 56-летний Валерий Харитонов. Увидев полыхающий дом, он тут же бросился на помощь. Валерий Иванович вспомнил события того вечера и поделился переживаниями с читателями «КП - Ростов-на-Дону».

ПОБЕЖАЛ К ОГНЮ БЕЗ РАЗДУМИЙ

В семье, в которой произошла трагедия, воспитывались пятеро детей. В тот день родители с детьми и друзьями отмечали день рождения старшей дочери — ей исполнилось семь. Вечером родители уложили малышей спать и отправились провожать гостей домой. Дом загорелся, пока мама и папа отсутствовали.

- Я живу в 600-700 метрах от дома этой семьи. Где-то в полдевятого вечера мне позвонили соседи, которые живут еще дальше: «На вашем краю что-то горит!», - вспоминает Валерий Иванович. - Не раздумывая, побежал в ту сторону - а вдруг в доме кто-то есть! За мной - жена Лена. Потом удивлялась - не ожидала, что я у нее такой шустрый окажусь.

Валерий до сих пор не может понять, как ему повезло в суматохе пожара найти лестницу и выбить то самое окно, за которым находились дети. Фото: Личный архив героя публикации

«МЕНЯ КТО-ТО ВЕЛ»

Хуторянин оказался на месте первым. Без проблем вошел во двор, а вот в дом зайти было уже невозможно: пламя охватило крышу, дверь и крыльцо.

- Все шло на секунды, и такое впечатление, будто меня кто-то вел, что думать не надо было, и я ни одной ошибки не совершил, - делится Валерий Иванович. - Я не знал, в какое окно ломиться, не знал расположения комнат. Если бы мне сказали сейчас повторить — точно не смог бы.

Дом стоит на высоком фундаменте. Мужчина нашел во дворе лестницу и за секунду вскарабкался по ней и разбил окно.

- В лицо будто паяльной лампой дунуло — такой жар там стоял. Дым стеной, ничего не видно, - продолжает наш герой. - Благо услышал чей-то писк, еле уловимый. Это дети звали из последних сил. Мне повезло — был, наверное, один шанс из ста, что я разбил окно в детскую спаленку. Там была кровать.

Валерий Иванович и Елена Николаевна уже на песнии и активно занимаются домашним хозяйством. Фото: Личный архив героя публикации

«ТАМ ВЫЖИТЬ НЕЛЬЗЯ БЫЛО!»

Мужчина шел вслепую, потому что от едкого дыма было ничего не видно. На ощупь нашел детей.

- Их спасло то, что они спрятались под теплым одеялом, иначе просто сгорели бы. Там выжить нельзя было - такая температура! - считает мужчина. - Схватил первого попавшегося, вытащил его на улицу, спустил на снег, и опять полез в окно.

Затем достал девочку постарше. А третьего захода могло и не быть, а от него зависело спасение жизни той самой девочки, чей день рождения отмечала семья.

- Когда девчонку эту доставал, словно мистика приключилась. Когда залез, дым такой валил, что даже голову не мог засунуть, - восстановил картину тех событий собеседник. - И тут ветерок дует и прогоняет этот дым. Светло стало так, что я смог туда заскочить и достать ребенка. Бог помог.

Валерий и Елена Харитоновы воспитали дочку и сына, уже дождались внуков и не думали, что придется становиться спасателями. Фото: Личный архив героя публикации

Когда мужчина спустился с третьим спасенным ребенком на землю, свалился сам — ноги скрутила судорога.

- Тут как раз соседи прибежали и сказали, что детей было трое. Уже потом я узнал, что в доме было еще двое детей, две ночи не спал потом, думал, мог ли их спасти, - признается Валерий Иванович. - То, что удалось достать троих ребят, — уже чудо. Температура, задымленность были бешеные. Переживал, что они не выживут — они все были без сознания.

СТАЛИ РОДНЫМИ

Вторую неделю хутор в глубоком трауре. И нет ни дня, чтобы мужчина не думал о произошедшем.

- Мне очень жаль маму и папу, потерявших двоих детей. Я считаю, это просто несчастный случай, от которого никто не застрахован, - вздыхает мужчина. - А выжившие ребята мне теперь как родные, хоть и не видел их с тех пор. Слышал, что с младшими все в порядке, а старшая еще в больнице с мамой.

Теперь, когда каждый первый звонит спасителю троих детей, чтобы выразить уважение, жена только подшучивает, чтобы не зазнавался. Фото: Личный архив героя публикации

После случившегося спасителю звонят все родные и друзья, чтобы поддержать.

- Знакомые звонят, говорят: «Валер, ну ты молодец, что не растерялся!» Дочка из Волгограда звонила: «Папа, ну ты герой! А по-другому никак!» Сын уже три месяца участвует в спецоперации — ему потом расскажем. А жена у меня классная, мы со школы вместе, так она сказала главное: «Нос не задирай!», - улыбается Валерий Иванович.

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