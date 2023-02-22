«Мать постоянно ходила пьяная по деревне»: дом с пятью детьми загорелся в Ростовской области, пока родители были в гостях

Площадь пожара составила 49 квадратных метров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области произошла трагедия, унесшая жизни двоих мальчиков, возрастом два года и пять лет. Их сестер и братика удалось спасти.

ОТМЕЧАЛИ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ СТАРШЕЙ ДОЧЕРИ

По словам источника издания в правоохранительных органах региона, в тот день 26-летняя Вероника и 29-летний Леонид (имена изменены, - прим. авт.) решили устроить праздник в честь дня рождения старшей дочери, которой исполнилось семь лет. Гражданские супруги пригласили в дом друзей, с которыми отмечали торжество до самого вечера. А потом, когда ребята легли спать, пошли провожать приятелей.

По дороге зашли еще к знакомым, и тут Веронике позвонила соседка.

- Ваш дом горит, - прокричала та в трубку.

Как рассказал «КП-Ростов-на-Дону» заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области Игорь Тягненко, соседи и вынесли троих детей из горящего дома. Еще двоих мальчиков спасти не успели.

«НЕ ПОМНИЛА, ГДЕ ЖИВЕТ»

Сейчас в деталях трагедии разбираются следователи.

- По факту гибели двух детей в результате пожара возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам», - прокомментировали в региональном следкоме.

В пресс-службе прокуратуры Ростовской области сообщили, что надзорным ведомством организована проверка в связи гибелью малолетних детей, также взято на контроль расследование уголовного дела.

Тем временем, жители хутора поговаривают, что Вероника никогда не была идеальной мамой.

- Дети – от трех разных мужчин. Последний - гражданский супруг - был судим, - говорят «КП-Ростов-на-Дону» жители хутора.

По словам местных, Веронику часто видели нетрезвой.

- Мать постоянно ходила пьяной по деревне. Однажды она была в таком состоянии, что не помнила, где живет. Пришлось ее до дома вести, - продолжает житель хутора.

"ХОРОШИЕ БЫЛИ РЕБЯТА"

По словам источник в правоохранительных органах региона, в конце декабря прошлого года в семью приходили сотрудники соцслужбы.

- Но родительских прав она не была лишена, - вздыхают соседи. - Очень жаль погибших детей. Хорошие были ребята. Самый младший родился только в прошлом году.

Тем временем, эксперты устанавливают причину пожара. Есть несколько версий. Огонь мог вспыхнуть из-за печного отопления либо из-за неосторожного обращения с огнем. Также не исключено, что замкнуло электропроводку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области двое малышей погибли в пожаре после празднования дня рождения семилетней сестры

Пять детей были дома одни, когда началось возгорание (подробнее)

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Ростовской области, пока родителей не было дома, при пожаре погибли два малыша, еще троих спасли

Самый младший ребенок родился в прошлом году (подробнее)