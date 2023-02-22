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Общество22 февраля 2023 8:08

В Ростовской области двое малышей погибли в пожаре после празднования дня рождения семилетней сестры

Пять детей были дома одни, когда началось возгорание
Анна ШИЛЯЕВА
Пять детей были дома одни, когда начался пожар

Пять детей были дома одни, когда начался пожар

Фото: Евгения СОРОКА

В Ростовской области, в Белокалитивинском районе, в страшном пожаре погибли мальчики четырех и пяти лет из многодетной семьи, сообщает региональное МЧС. Еще троих детей – семилетнюю девочку и братиков возрастом два года и полгода – удалось спасти пожарным. Известно, что в тот вечер ребята остались дома одни.

УСТРОИЛИ УЖИН В ЧЕСТЬ СТАРШЕЙ ДОЧЕРИ

Как рассказал «КП-Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, в день, когда случилась беда, семья отмечала день рождения старшей дочери. Ей исполнилось семь лет.

Гражданские супруги устроили праздничный ужин и пригласили своих друзей. Когда вечеринка подошла к концу, 26-летняя Вероника и 29-летний Леонид (все имена изменены – прим. ред.) пошли провожать друзей. По дороге заглянули в гости к другим приятелям.

По всей видимости, Вероника и Леонид считали, что с детьми все будет в порядке. Все пятеро к тому моменту уже легли спать.

УСПЕЛИ СПАСТИ ТОЛЬКО ТРОИХ ДЕТЕЙ

По предварительным данным, взрослых не было дома около сорока минут. О том, что случился пожар, Вероника узнала от соседки, которая позвонила многодетной матери на сотовый. Как рассказали в пресс-службе МЧС по Ростовской области, пожарные спасли троих детей: сестер и их полугодовалого братика.

Еще двое мальчиков погибли. Выживших детей доставили в больницу. Их состояние удовлетворительное.

Известно, что в доме, где жила многодетная семья, было печное отопление. Возможно, из-за этого и случился пожар.

- По факту гибели двух детей в результате пожара возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам», - прокомментировали в региональном следкоме.

В пресс-службе прокуратуры Ростовской области сообщили, что надзорным ведомством организована проверка в связи гибелью малолетних детей, также взято на контроль расследование уголовного дела.

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