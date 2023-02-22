В Ростовской области двое малышей погибли в пожаре после празднования дня рождения семилетней сестры

Пять детей были дома одни, когда начался пожар Фото: Евгения СОРОКА

В Ростовской области, в Белокалитивинском районе, в страшном пожаре погибли мальчики четырех и пяти лет из многодетной семьи, сообщает региональное МЧС. Еще троих детей – семилетнюю девочку и братиков возрастом два года и полгода – удалось спасти пожарным. Известно, что в тот вечер ребята остались дома одни.

УСТРОИЛИ УЖИН В ЧЕСТЬ СТАРШЕЙ ДОЧЕРИ

Как рассказал «КП-Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, в день, когда случилась беда, семья отмечала день рождения старшей дочери. Ей исполнилось семь лет.

Гражданские супруги устроили праздничный ужин и пригласили своих друзей. Когда вечеринка подошла к концу, 26-летняя Вероника и 29-летний Леонид (все имена изменены – прим. ред.) пошли провожать друзей. По дороге заглянули в гости к другим приятелям.

По всей видимости, Вероника и Леонид считали, что с детьми все будет в порядке. Все пятеро к тому моменту уже легли спать.

УСПЕЛИ СПАСТИ ТОЛЬКО ТРОИХ ДЕТЕЙ

По предварительным данным, взрослых не было дома около сорока минут. О том, что случился пожар, Вероника узнала от соседки, которая позвонила многодетной матери на сотовый. Как рассказали в пресс-службе МЧС по Ростовской области, пожарные спасли троих детей: сестер и их полугодовалого братика.

Еще двое мальчиков погибли. Выживших детей доставили в больницу. Их состояние удовлетворительное.

Известно, что в доме, где жила многодетная семья, было печное отопление. Возможно, из-за этого и случился пожар.

- По факту гибели двух детей в результате пожара возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам», - прокомментировали в региональном следкоме.

В пресс-службе прокуратуры Ростовской области сообщили, что надзорным ведомством организована проверка в связи гибелью малолетних детей, также взято на контроль расследование уголовного дела.

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