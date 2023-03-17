На Дону спасатели через балкон проникли в квартиру, чтобы помочь мужчине с инсультом

Чтобы спасти мужчину, пришлось лезть через балкон. Фото: служба спасения на воде Ростовской области

Это тот самый случай, когда человеку стало плохо, но в первую очередь позвали не медиков, а спасателей. В Ростовской области они помогли спасти человека, пораженного инсультом, оказавшегося без помощи — одного в квартире. Подробностями с читателями «КП — Ростов-на-Дону» поделились в областной службе спасения на воде.

Вечером дежурным в службе 112 в Цимлянске поступил звонок от встревоженной родственницы.

- Перестал отвечать на звонки! Ему могло стать плохо! - обратилась женщина.

На место выехала бригада Цимлянского подразделения областной службы спасения на воде, получив инструкцию: в одной из квартир заперт изнутри мужчина, которому, возможно, срочно нужна медицинская помощь.

- Дверь квартиры снаружи оказалось открыть невозможно, а состояние ее владельца ухудшалось ежеминутно, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Тогда спасатели решили пойти на риск — проникнуть в помещение через балкон на втором этаже. Разложив лестницу, они поднялись на пятиметровую высоту, открыли балконную дверь и попали в квартиру.

Как и предполагалось, мужчина был внутри, и ему было плохо. Спасатели сразу же отомкнули входную дверь и впустили полицейского и фельдшера, ожидающих в подъезде. Медик осмотрел пациента и не исключил у него возможность инсульта. Пострадавшего пришлось сразу же госпитализировать в медучреждение.

Спасатели уложили мужчину на носилки и отнесли в карету скорой помощи. Оттуда пациента доставили в сосудистый центр волгодонской горбольницы. Как удалось выяснить, на этом злоключения мужчины не закончились, сейчас за его жизнь и здоровье борются уже ростовские врачи.

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