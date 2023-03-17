В Ростове в исправительную колонию пытались перебросить запрещенные препараты

Правоохранители забрали у мужчины сверток. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове-на-Дону в исправительную колонию № 2 местный житель пытался передать запрещенные препараты. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Ростовской области.

По информации ведомства, в 15 марта мужчина находился рядом с режимным учреждением. Он попытался перебросить небольшой сверток, обмотанный пластырем на территорию колонии. Злоумышленника задержали. Правоохранители забрали у него сверток. Позже он сам признался, что в нем находились сильнодействующие препараты.

- Задержанный мужчина передан сотрудникам полиции для принятия процессуального решения, - сообщили в ведомстве.

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