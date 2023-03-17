Губернатор Ростовской области Василий Голубев побывал в Таганроге с рабочим визитом

Губернатор Василий Голубев ознакомился с планами по развитию микрорайонов. Фото: сайт правительства Ростовской области

В Таганроге с рабочим визитом побывал губернатор Ростовской области Василий Голубев. Глава региона провел совещание, посетил предприятие по производству передвижных парогенераторов и ознакомился с планами по развитию микрорайонов «Дубрава» и «Софьино».

- Учитывая, что в этих двух микрорайонах возведут 500 тысяч кв. метров жилья и будут проживать почти 20 тысяч человек, должно быть достаточно объектов социального назначения. Их необходимо строить синхронно с жильем. «Социалка» не должна опаздывать, - отметил Василий Голубев.

Еще одним немаловажным пунктом объезда в приморском городе стал новый детский сад на 220 мест. Губернатор побывал на открытии этого дошкольного учреждения.

- На Дону построен еще один детсад, который скоро будут посещать 220 юных таганрожцев, в том числе дети до трех лет. Всего в 2022 году в регионе построили 21 дошкольное учреждение, восемь из них уже начали работу. До конца этого года откроется ещё 11 таких заведений, так что донских малышей ждет еще немало торжественных событий, - прокомментировал Василий Голубев.

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