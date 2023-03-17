На выходных в Ростовской области похолодает, возможны дожди

В среднем по региону днем ожидается +4-9 граудсов Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ростовской области на выходных, 18 и 19 марта, ожидается похолодание. Местами по региону могут пройти дожди, сообщают синоптики ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС».

18 марта прогнозируют небольшие и умеренные осадки, ночью и утром - туман. Температура воздуха в темное время суток будет составлять +4-9 градусов, при прояснениях - около 0. В светлое время суток обещают те же +4-9 градусов, по югу и востоку - до +14.

19 марта ночью +3-8, при прояснениях около 0, днем будет +4-9, по югу и востоку - до +15 градусов.

Ветер в субботу и воскресенье будет северо-западным и северо-восточным 6-11 м/с, иногда с порывами до 12-14 м/с.

Напомним, сегодня, 17 марта, днем температура воздуха составляет +7-12 градусов, по югу и востоку +16°. Ветер не превышает 5-10 м/с.

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