В Ростове на выходных будет пасмурно и дождливо. Фото: Иван МАКЕЕВ

В выходные в Ростове, по прогнозам синоптиков, будет пасмурная погода с небольшими дождями. Об этом сообщает Росгидрометцентр.

Так, в субботу, 18 марта, слабый дождь будет идти на протяжении дня. Температура воздуха днем составит +11-13 градусов. Северо-западный и северный с переходом на северо-восточный ветер разовьет скорость до 6-11 метров в секунду.

В воскресенье, 19 марта, днем ожидается небольшой дождь. Столбики термометров поднимутся до отметки в +10-12 градусов. А северо-восточный ветер достигнет скорости 6-12 метров в секунду.

Ранее климатолог Александр Иошпа прогнозировал ростовчанам резкие перепады температур в марте. Он предупреждал, что с 15 - 16 марта начнется заток холодного воздуха.

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