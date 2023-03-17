Власти Ростова заключили контракт на строительство школы для 1200 учеников

Возвести планируют четырехэтажное здание площадью 25,2 тысячи кв. метров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Власти Ростова-на-Дону заключили контракт на строительство школы во втором микрорайоне ЖК «Суворовский». Об этом в своем телеграм-канале сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Проектом предполагается возведение четырехэтажного здания площадью 25,2 тысячи кв. метров и вместимостью 1200 учащихся, - написал Алексей Логвиненко.

Новое здание должны возвести в «лучевой объемно-планировочной структуре». Пространство разделят между старшими и младшими детьми.

Спортивный блок должен состоять из двух помещений, бассейна, а также тренажерного и хореографического залов. Кроме того, собираются оборудовать современный актовый зал и библиотеку с амфитеатром.

- Губернатор Василий Голубев поставил задачу сдать объект в 2023 году, чтобы 1 сентября школьники Суворовского смогли начать обучение в новой школе, - добавил Алексей Логвиненко.

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