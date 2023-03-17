Экспертиза утвердила строительство нового ЖК в Ростове на Богатяновском спуске

Положительное заключение по проекту выдала негосударственная организация Фото: Алексей БУЛАТОВ

Проект строительства нового ЖК с автостоянкой на Богатяновском спуске в Ростове-на-Дону прошел экспертизу. Положительное заключение выдала негосударственная организация, говорится на сайте ГИС ЕГРЗ.

Судя по опубликованным данным, проект утвердили 16 марта 2023 года. Планы и сметы по объекту подготовила компания «Стройтрест». Застройщиком выступает «Панорама-2».

Речь идет о территории на Богатяновском спуске, 3а. Там осенью 2022 года снесли аварийные постройки, в том числе дореволюционное строение первого городского водоканала. Пространство освободили для жилого высотного строительства.

Напомним, инвестор добился разрешения на возведение ЖК через суд. Вердикт по спорной локации вынесли еще в феврале 2021 года. По предварительным данным, завершить проект инвестор намерен в 2025 году.

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