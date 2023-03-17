В Ростовской области сотрудника СИЗО будут судить по трем уголовным статьям

Задержанному грозят штраф и 10 лет тюрьмы Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области сотрудника СИЗО из Новочеркасска будут судить сразу по трем уголовным статьям. Об этом сегодня, 17 марта, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

- Подозреваемого обвиняют в получении взятки (часть 3 статьи 290 УК РФ), превышении полномочий (часть 3 статьи 286 УК РФ), а также в незаконном приобретении и хранении сильнодействующих веществ (часть 3 статьи 234 УК РФ), - уточнили в инстанции.

По версии следствия, старший инспектор отдела СИЗО получил от одного из заключенных подкуп в 20 тысяч рублей. За эти деньги мужчина якобы согласился пронести на режимную территорию запрещенные вещества, предназначенные для дальнейшего сбыта.

Если вину задержанного докажут, он сам может попасть в тюрьму на срок до 10 лет. Также, по закону, ему грозит крупный штраф.

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