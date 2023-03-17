В Ростове-на-Дону для общественного транспорта планируют сделать выделенные полосы

Отметим, что в 2022 году выделенная полоса появилась на улице Королева. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону планируют сделать выделенные полосы для общественного транспорта. Об этом сообщили в «Ростовском городском транспорте».

Так, в 2023 году в планах поменять и схему движения в Пролетарском районе на улицах Комсомольской, Мясникова и Сарьяна. По словам заместителя главы департамента автодорог и дорожного движения Нарека Тамразяна, на этих улицах планируют ввести одностороннее движение для общественного транспорта. На данный момент идет обсуждение этих вопросов.

Отметим, что в 2022 году выделенная полоса появилась на пр. Королева.

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