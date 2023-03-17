В Ростове обработают от клещей 554 гектара площадей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С марта по ноябрь 2023 года в Ростове планируют обработать от клещей 554 гектара площадей, сообщил в своем Telegram-канале глава администрации города Алексей Логвиненко.

Речь идет о территориях, относящихся к ведению Управления благоустройства и лесного хозяйства.

Также акарицидная обработка проводится в парках и на городских кладбищах.

Уничтожают клещей специалисты при помощи специального препарата цифокс, который не оказывает вреда здоровью человека.

Сотрудники лесничества и врачи-энтомологи дважды проводят контроль эффективности выполненной процедуры. При необходимости обработка проводится повторно.

Известно, что с начала года в Ростовской области от укусов клещей пострадали уже 23 человека, из них 12 детей в возрасте 14 лет. Сейчас начинается самый активный сезон клещей.

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