В Ростове обработают от клещей 554 гектара площадей.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
С марта по ноябрь 2023 года в Ростове планируют обработать от клещей 554 гектара площадей, сообщил в своем Telegram-канале глава администрации города Алексей Логвиненко.
Речь идет о территориях, относящихся к ведению Управления благоустройства и лесного хозяйства.
Также акарицидная обработка проводится в парках и на городских кладбищах.
Уничтожают клещей специалисты при помощи специального препарата цифокс, который не оказывает вреда здоровью человека.
Сотрудники лесничества и врачи-энтомологи дважды проводят контроль эффективности выполненной процедуры. При необходимости обработка проводится повторно.
Известно, что с начала года в Ростовской области от укусов клещей пострадали уже 23 человека, из них 12 детей в возрасте 14 лет. Сейчас начинается самый активный сезон клещей.
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