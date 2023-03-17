В Ростове будут судить двух братьев, которых обвиняют в убийстве и вымогательстве

Материалы дела рассмотрят в Ростовском областном суде Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области двое братьев из Азовского района ответят перед судом по делу о вымогательстве и убийстве. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по донскому региону.

Предварительно, один из мужчин угрожал 35-летней знакомой, что расскажет всем о ее личной жизни и требовал платить ему за молчание. Женщина боялась огласки и поэтому отдавала все, что могла, от денег до украшений. Это длилось около девяти месяцев, с июля 2021 по март 2022 года. В итоге в руки мошенника перешло более 126 тысяч рублей.

Только после этого о происходящем узнал муж пострадавшей. Он встретился с аферистом и его братом в селе Самарском. Во время спора мужчина не смог защититься от агрессивных вымогателей и получил несколько смертельных ударов ножом, в том числе в шею. Раненый умер в больнице.

Как уточнили в пресс-службе областной прокуратуры, уголовное дело в отношении подозреваемых рассмотрят в Ростовском областном суде. По части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство») задержанным грозит от 8 до 20 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области сотрудника СИЗО будут судить по трем уголовным статьям

Материалы дела будут рассматривать в Новочеркасском городском суде (подробности)