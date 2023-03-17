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НовостиОбщество17 марта 2023 15:28

В Ростовской области создадут электронный сборник педагогических династий

Он станет частью всероссийского альманаха
Полина ШЕВЧЕНКО
В Ростовской области создадут электронный сборник педагогических династий.

В Ростовской области создадут электронный сборник педагогических династий.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В 2023 году планируют создать электронный сборник «Педагогические династии Ростовской области», сообщается на сайте правительства региона.

Как рассказал замгубернатора региона Игорь Гуськов, проект запустило Министерство просвещения России. Его итогом станет создание всероссийского сборника, в который войдут уникальные истории педагогических династий.

Информацию для альманаха планируют собрать в течение года, а затем своевременно его пополнять.

Также на текущий год запланировано проведение множества мастер-классов, круглых столов, конкурсов и конференций в рамках Года педагога и наставника. В целом запланировано более 100 тематических мероприятий.

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