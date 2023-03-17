На базе РГЭУ (РИНХ) создадут региональный центр финансовой грамотности «Финикум»

На базе РГЭУ (РИНХ) создадут региональный центр финансовой грамотности. Фото: Олег УКЛАДОВ

В 2023 году в РГЭУ (РИНХ) планируют создать региональный центр финансовой грамотности «Финикум». Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Министр финансов Лилия Федотова отметила растущий интерес целевой аудитории к этой теме.

Для формирования финансовой культуры, по словам Лилии Федотовой, важна поддержка от администраций муниципалитетов при выполнении мероприятий программы.

В настоящее время большое количество мероприятий по финансовой грамотности школьников и студентов ссузов организуют такие муниципалитеты, как Милютинский, Красносулинский, Веселовский районы, а также город Новошахтинск, Усть-Донецкий и Сальский районы, Таганрог и Новочеркасск.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Школа финансовой грамотности для молодежи начала работать в Ростове-на-Дону

Это совместный проект областного Законодательного Собрания Ростовской области и банка «Центр-инвест» (подробности)