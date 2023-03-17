За прошедшие сутки в Ростовской области выявили 412 случаев коронавируса. Фото: Алиса ТИТКО

За минувшие сутки в Ростовской области выявили 412 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает портал Стопкоронавирус.рф.

Из них 27 инфицированным понадобилась госпитализация.

Выздоровели за прошедшие 24 часа 307 пациентов.

На сегодняшний день донской регион остается на 9 месте среди регионов России по показателям заболеваемости коронавирусом.

Исследование по диагностике инфекции прошли более 10 миллионов человек.

Медики напоминают о важности соблюдения группами риска гигиены и ограничения посещения общественных мест.

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