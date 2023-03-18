На трех улицах в центре Ростова ввели одностороннее движение

Одностороннее движения организуют на участках улиц Тельмана, Лермонтовской и Города Волос. Фото: Андрей АБРАМОВ

На трех центральных улицах Ростова с 18 марта ввели одностороннее движение. Об этом сообщает департамент автодорог и организации дорожного движения.

Проезд по одной полосе организован на улице Лермонтовской, от переулка Университетского до переулка Крепостного в восточном направлении. Такая же схема будет действовать на улице Тельмана, между переулками Университетским и Крепостным в западном направлении. Односторонее движение будет также действовать на улице Города Волос, от переулка Университетского до переулка Крепостного в восточном направлении.

В департаменте пояснили, что изменения введены, чтобы разгрузить трафик на участках и повысить безопасность движения.

Напомним, с апреля на ряде улиц Ростова будут действовать ограничения движения. Ранее мы писали, какие участки придется объехать.

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