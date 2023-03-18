Резкое потепление прогнозируют в Ростовской области с 20 марта

Температура может достигать +18 градусов. Фото: Андрей ЗАМАХИН

В Ростовской области с 20 марта ожидается потепление. Какой будет погода в начале новой недели, сообщили в ростовском гидрометцентре.

19 марта по региону пройдет небольшой и умеренный дождь. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Скорость ветра будет составлять от 6 до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью — +3 — +8 градусов. Днем столбик термометра поднимется до +11 градусов, по югу — до +15.

В понедельник, 20 марта, местами возможны небольшие осадки. Порывы ветра могут достигать 5 — 10 метров в секунду. Ночью на термометре будет +3 — +8 градусов, днем — +10 — +15 градусов. На юге области температура составит около +18 градусов.

Напомним, в третьей декаде марта синоптики обещают теплую погоду. Ночью будет плюсовая температура - от 1 до 6 градусов. Днем средняя температура будет составлять +9 - +12 градусов. В отдельные дни пройдут дожди.

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