Частным клиникам Ростовской области могут «урезать» квоты из-за низкого качества услуг

Участники обсуждения предложили учитывать оценку качества при распределении квот клиникам. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ростовской области озвучили результаты независимой оценки качества социальных услуг. Показатели обсудили в ходе заседания круглого стола в Законодательном собрании региона.

Независимая оценка проводится каждый год. Главным критерием выступает мнение жителей, которые пользуются социальными услугами.

Средний результат учреждений, подведомственных региональном минздраву, составил 62 балла. При этом показатели государственных превышали отметку в 80 баллов, а оценка частных клиник могла доходит до 30. Речь идет о частных учреждениях, работающих по системе ОМС.

Участники круглого стола предложили учитывать оценку качества услуг при распределении квот частным организациям.

— Еще одно предложение касалось включения в лицензионное соглашение результатов независимой оценки качества. Однако этот вопрос нуждается в тщательной, в том числе юридической проработке, — рассказал заместитель председателя Заксобрания Сергей Михалев.

В Заксобрании отмечают, что по результатам круглого стола будет составлен ряд рекомендаций. Их направят в структуры и ведомства по организации соцобслуживания жителей.

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