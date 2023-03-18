В Ростовской области задержали мужчину, заказавшего убийство знакомого за полмиллиона

Подозреваемого заключили под стражу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области мужчину подозревают в покушении на убийство. По версии следствия, он предложил знакомому за деньги устранить оппонента. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.

Все произошло в одном из районов области в июне прошлого года. Следователи считают, что подозреваемый был вовлечен в финансовый и гражданско-правовой споры с местным жителем. Чтобы решить вопрос, он предложил знакомому убить оппонента за 500 тысяч рублей. Он передал предполагаемому исполнителю 100 тысяч рублей и информацию о жертве. Однако тот позже обратился в полицию и рассказал обо всем правоохранителям.

Подозреваемого задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство группой лиц по предварительному сговору, совершенное по найму».

— По ходатайству следователя судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — прокомментировали в СУ СКР по Ростовской области.

Напомним, в Ростовской области осудили жителя села, который убил любовника жены. Мужчина четыре раза выстрелил в соперника из охотничьего ружья. Его приговорили к 10 годам колонии строгого режима.

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