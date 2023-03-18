В Ростове сотни домов останутся без света на новой неделе

В нескольких районах Ростова-на-Дону с 20 по 24 марта пройдут отключения электричества. График опубликовала компания «Донэнерго».

20 марта

9.30 — 12.30

ул. Малюгиной 131-161, 102-126; пер. Островского 119-123; пер. Халтуринский 105-109, 150-168; ул. Филимоновская 93-111, 72, 72Б, 82-86

9.00 — 15.00

Ул. Суворова 23, 32, 34, 39; ул. Чехова 37/29, 56, 58; ул. Б. Садовая 89

9.00 — 16.00

ул. Радищева 13-71, 18-68; ул. 2-я Комбайновская 1-25, 2-42; ул. Соединяющая 1-13, 2-22; ул. Коммунальная 1-25, 2-28; ул. Просвещения 23-27, 18-42; ул. Червоноармейская 3-23, 6-22; пер. Пожарный 1-19, 2-18; пер. Кецховели 1-31, 2-24; пер. Горийский 1-15, 2-50; ул. Веры Пановой 3-11

9.00 — 17.00

ул. Батуринская 108; ул. Волгодонская 44-46, 45-61, 60-62, 61/16, 62/118; ул. Гризодубовой 46-60, 61-65; ул. Доброхимовская 77-89, 80-88; ул. 1-я Краснодарская 43/13; ул. 2-я Краснодарская 46/15А, 75-113; ул. Лазаревская 31-37, 32-40; ул. Проселочная 9/71, 11/80, 13/43, 36/42, 40-42; ул. Ревкомовская 115-125, 116-122; пл. Тружеников 15; пер. Уральский 91-122/1, 104-130; пер. Ухтомский 71-135, 78-136; ул. Украинская 71-83, 54-62; ул. Ереванская 39; ул. 37-я линия 2; ул. Украинская 41-73, 20-54; ул. Вятская 80-94; пер. Хибинский 83-127, 82-130; пер. Кубанский 115-139, 108-132; пер. Манчский 89-133, 82-124; пер. Сальский 101-123, 82-96; пер. Медведицкий 61-87, 62-86

10.00 — 12.00

пер. Глиссерный 1-27, 34-52; ул. Подгорная 29-57, 42-58

13.00 — 15.00

ул. Кузнечная 159-191, 217-271, 240-244; ул. Портовая 366; ул. Судостроительная 41-43, 58-60

21 марта

9.00 — 12.00

ул. Добровольского 36,36/1,36/2,38,40 а,42 ,42/1

9.00 — 13.00

ул. 30-летия Октября 101-185, 168-252; ул. Задонская 29-69; ул. Пескова 184-188; ул. Учебная 1-29, 41-49

9.00 — 15.00

ул. Шоссейная 51-172; ул. Шоссейная 1-49, 2-108

9.00 — 16.00

ул. Волкова 6/2, 10/3, 10/4; ул. Капустина 26/2, 28/1; просп. Космонавтов 5Б, 9/1, 9/2

9.00 — 17.00

ул. 1-я Баррикадная 4, 2/1, 2/2, 1; ул. Ленинградская 1, 7; пл. Круглая 5; ул. Токарная 3; 1, 2, 3, 4, 5 улицы; ул. Красноаксайская 2-18; ул. 27-я линия 11-23, 16-20; ул. 29-я линия 20-70, 23-77; ул. 31-я линия 35-75, 32-76; ул. 39-я линия 35-77, 80-92; ул. 41-я линия 26-52, 23-47; ул. 43-я линия 16-48, 17-29; ул. 47-я линия 2-14, 1-37; ул. 49-я линия 1-35, 2-24; ул. 2-я Пролетарская 16-34, 19-41, 77-115, 56-84; ул. 1-я левая 1-15, 2-22; ул. 2-я левая 1-11, 2-12; пер. Кирилловский 1-25, 2-20; пер. Балканский 1-41, 2-40; ул. Сарьяна 2-36, 1-29

9.00 — 16.00

25-я линия 30-68, 37-69; ул. 27-я линия 22-72, 25-89; ул. 1-я Пролетарская 1-7; ул. 2-я Пролетарская 2-16, 1-19; ул. Богданова 2-24, 1-23; ул. Подвойского 2-10; ул. Листопадова 2-6

10.00 — 15.00

ул. Зоологическая 47-77; ул. Офицерская 2-62,1-55; ул. Армейская 2-24,1-27; ул. Безымянная Балка 2-30; пер. Дальний 2-42,1-15; пер. Поддубного 2-12,1-17

22 марта

9.00 — 14.00

пер. Водоотводный 1-25, 2-24; ул. Загорская 10-40, 17, 24/1; пер. Отечественный 1-23, 2-22; ул. Петрашевского 37-55; ул. Портовая 72-80, 80/1, 80/3, 93 А, 97 А, 104А; пер. Ракетный 1-29, 2-28; просп. Стачки 9 Б

9.00 — 16.00

ул. 7-я линия 37-87, 38-98; ул. 9-я линия 39-87, 38-84; ул. Листопадова 93-109, 62-90; ул. 1-я Пролетарская 67-79, 64-78; ул. Мясникова 58-92

9.00 — 17.00

просп. 40 лет Победы 63/5, 65/5, 67/6, 67/7, 69/3, 69/4, 69/5; ул. Ленина 97, 97А, 99, 99А; ул. 21-я линия 15; ул. 23-я линия 12-32, 15-41; ул. Мясникова 6-14

9.00 — 15.00

ул. Шоссейная 2 А, 47 Г

10.00 — 15.00

ул. Орбитальная, 13, 15 ; ул. Венеры 21, 23

9.00 — 17.00

ул.Добровольского 40,40/1,42,46; ул.Орбитальная 20-22,22/1,3 е

23 марта

9.00 — 15.00

ул. Орбитальная, 17, 19, 21;ул. Венеры, 23/2

9.30 — 15.30

ул. Орбитальная, 23, 25, 27

9.00 — 16.00

ул. Комсомольская 2-26, 1-7; ул. 23-я линия 2-10, 1-13; ул. 25-я линия 2-34, 1-37; ул. 27-я линия 2-14, 1-9; ул. 29-я линия 1-17, 2-14; ул. 30-я линия 2-8, 1-11; ул. 31-я линия 1-17, 2-16; ул. Мясникова 1-15; пл. Свободы 16-20; ул. Ереванская 1-7

9.00 — 17.00

ул. 30-я линия 67, 69; ул. 32-я линия 83-93, 74-86; ул. 34-я линия 53-91, 64-94; пер. Кривошлыковский 18-20; ул. Вяземцева 1-9, 2-18; ул. Буйнакская 9-27, 12-26; ул. Кагальницкая 1-15, 2-14; ул. Ленина 97, 97А, 99, 99А; ул. Орбитальная, 22,24, 26, 28

24 марта

9.00 — 15.00

пр. Ворошиловский 60, 62

9.00 — 16.00

ул. Таганрогская 116А, 116Г, 116/5, 116/6, 118/2

9.00 — 17.00

ул. Верхненольная 8-22, 15-41; ул. 2-я линия 18-46, 31-77; ул. Мурлычева 97-105, 80-90; ул. Налбандяна 86-92; ул. Каяни 9, 13, 14/1, 18, 20; ул. Меячникова 61, 63, 65/40; ул. Ивановского 38, 40; ул. Стадионная 52

9.00 — 18.00

ул. Дундича 2-62, 1-67; ул. Конституционная 66-106, 63-103; ул. 20-лет Октября 72-114, 81-125; ул. Кемеровская 70-114, 65-109; ул. Калужская 82-126, 103-159; ул. Глинки 98-152, 95-153; ул. Мурманская 96-164, 91-153; ул. Камская 92-152, 101-167; ул. Волжская 110-156, 101-147; ул. Брестская 2-36; ул. Карбышева 30-42; ул. 1-я Грамши 1-55, 2-66; ул. 2-я Грамши 35-91, 36-98; ул. Гончарова 2-38, 1-39; ул. Дундича 48-58; ул. Можайская 7-77; ул. 12 декабря 69-93, 94-118; ул. Физическая 9-11, 8-12; ул. Карбышева 9-35, 2-30; пер.Зимовниковский 2-12, 1-27; пер. Кузнецкий 1-51, 2-28; пер. Цокольный 1-5, 2-10