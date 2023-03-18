Многокилометровая пробка образовалась на трассе Ростов — Таганрог

Движение в оба направления затруднено. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области на трассе Ростов — Таганрог в Неклиновском районе образовалась пробка. О дорожной ситуации сообщает сервис Яндекс. Карты.

Пробка протянулась от поселка Новоприморский до хутора Пятихатки. Проезд в оба направления затруднен.

По данным сервиса, на участке проходят дорожные работы. Ремонт трассы и мог стать причиной затора.

Затор зарегистрирован от поселка Новоприморский до хутора Пятихатки. Фото: yandex.ru/maps.

Напомним, в Ростове-на-Дону с 18 марта на участках трех центральных улицах ввели одностороннее движение. Такую схему проезда организовали на участках улиц Тельмана, Лермонтовской и Города Волос. Ранее «КП-Ростов-на-Дону» подробно писала об изменениях.

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