Многокилометровая пробка образовалась на трассе Ростов — Таганрог

Движение в оба направления затруднено.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростовской области на трассе Ростов — Таганрог в Неклиновском районе образовалась пробка. О дорожной ситуации сообщает сервис Яндекс. Карты.
Пробка протянулась от поселка Новоприморский до хутора Пятихатки. Проезд в оба направления затруднен.
По данным сервиса, на участке проходят дорожные работы. Ремонт трассы и мог стать причиной затора.
Затор зарегистрирован от поселка Новоприморский до хутора Пятихатки. Фото: yandex.ru/maps.
Напомним, в Ростове-на-Дону с 18 марта на участках трех центральных улицах ввели одностороннее движение. Такую схему проезда организовали на участках улиц Тельмана, Лермонтовской и Города Волос. Ранее «КП-Ростов-на-Дону» подробно писала об изменениях.
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