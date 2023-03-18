В Ростове водитель легковушки сбил восьмилетнюю девочку

Происшествие случилось на улице Вятской. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

В Ростове водитель легковушки сбил школьницу. Происшествие случилось на улице Вятской 18 марта, около 14 часов.

По предварительной информации, 28-летний водитель «ВАЗ 212» двигался на зеленый сигнал светофора. Он выезжал со стороны переулка Днепровского в сторону улицы 50 лет Ростсельмаша. В этот момент он сбил восьмилетнюю девочку, которая переходила дорогу в неустановленном месте.

— В результате ДТП несовершеннолетний пешеход пострадал. Его доставили в медицинское учреждение, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Напомним, в Ростовской области разыскивают водителя, который насмерть сбил пешехода и уехал. Происшествие случилось на трассе Котельниково — Песчанокопское в Орловском районе.

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По предварительным данным, мужчина шел по проезжей части. (Подробности)