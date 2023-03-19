В Ростове предложили следить за пассажирами и водителями автобусов

Во всех автобусах планируют установить камеры наблюдения.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Ростове хотят подключить общественный транспорт к системе «Безопасный город». Такое предложение озвучил директор департамента транспорта Вадим Шкабарня на планерном совещании главы администрации.
Шкабарня рассказал, что все автобусы планируется обеспечить камерами наблюдения. Исполнителя работ выберут до 1 августа по результатам конкурса. Контракт с победителем будет заключен до 1 августа.
— Мы хотели бы тоже подключиться к «Безопасному городу». Думаю, до 1 сентября мы успеем. Финансовых затрат от бюджета это не потребует, —пояснил руководитель департамента.
Глава администрации Алексей Логвиненко сообщил, что власти могут рассмотреть вопрос заседании гордумы.
«КП-Ростов-на-Дону» писала о том, что ростовские школы подключат к системе «Безопасный город» за 30,5 млн рублей. Городская дума выделила средства на проведение работ.
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