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НовостиОбщество19 марта 2023 9:24

В Ростове предложили следить за пассажирами и водителями автобусов

Общественный транспорт хотят подключить к системе «Безопасный город»
Михаил СТРИЖЕВ
Во всех автобусах планируют установить камеры наблюдения.

Во всех автобусах планируют установить камеры наблюдения.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове хотят подключить общественный транспорт к системе «Безопасный город». Такое предложение озвучил директор департамента транспорта Вадим Шкабарня на планерном совещании главы администрации.

Шкабарня рассказал, что все автобусы планируется обеспечить камерами наблюдения. Исполнителя работ выберут до 1 августа по результатам конкурса. Контракт с победителем будет заключен до 1 августа.

— Мы хотели бы тоже подключиться к «Безопасному городу». Думаю, до 1 сентября мы успеем. Финансовых затрат от бюджета это не потребует, —пояснил руководитель департамента.

Глава администрации Алексей Логвиненко сообщил, что власти могут рассмотреть вопрос заседании гордумы.

«КП-Ростов-на-Дону» писала о том, что ростовские школы подключат к системе «Безопасный город» за 30,5 млн рублей. Городская дума выделила средства на проведение работ.

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