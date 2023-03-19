Опубликованы кадры посещения президентом командного пункта СВО в Ростове

Президент заслушал доклад Валерия Герасимова. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Кремль опубликовал видео посещения президентом Владимиром Путиным командного пункта спецоперации в Ростове. Видео показали в эфире телеканала «Россия 24».

Президент зашел на заседание в сопровождении Валерия Герасимова — начальника генштаба Вооруженных сил РФ. Глава государства заслушал доклад Герасимова и ряда военачальников.

Напомним, Владимир Путин также побывал в Мариуполе. Он объехал несколько районов и осмотрел ряд объектов города. Вице-премьер Марат Хуснуллин доложил президенту, как ведется строительство новых микрорайонов, медицинских и образовательных учреждений, объектов ЖКХ

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