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НовостиОбщество19 марта 2023 10:15

Опубликованы кадры посещения президентом командного пункта СВО в Ростове

Ранее глава государства с рабочим визитом посетил Мариуполь
Михаил СТРИЖЕВ
Президент заслушал доклад Валерия Герасимова.

Президент заслушал доклад Валерия Герасимова.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Кремль опубликовал видео посещения президентом Владимиром Путиным командного пункта спецоперации в Ростове. Видео показали в эфире телеканала «Россия 24».

Президент зашел на заседание в сопровождении Валерия Герасимова — начальника генштаба Вооруженных сил РФ. Глава государства заслушал доклад Герасимова и ряда военачальников.

Напомним, Владимир Путин также побывал в Мариуполе. Он объехал несколько районов и осмотрел ряд объектов города. Вице-премьер Марат Хуснуллин доложил президенту, как ведется строительство новых микрорайонов, медицинских и образовательных учреждений, объектов ЖКХ

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