В Ростовской области поймали 12 водителей, которые незаконно перевозили пассажиров

Пассажирский транспорт проверяли с 14 по 17 марта. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Госавтоинспекция Ростова проверила водителей, которые занимаются пассажирскими перевозками. Оперативно-профилактические мероприятия проходили с 14 по 17 марта.

Сотрудники ГИБДД проверили 200 единиц транспорта по всей области. Они выявили 129 нарушений. 12 из которых — нелегальная перевозка пассажиров.

В донской Госавтоинспекции напомнили, что ответственность на это нарушение предусмотрена статьей 14.1 административного кодекса. За предпринимательскую деятельность без государственной регистрации предусмотрен штраф до двух тысяч рублей. Если специальное разрешение и лицензия необходимы, но отсутствуют, размер штрафа может вырасти до 50 тысяч рублей. По решению суда транспорт может быть конфискован.

Ранее руководитель департамента транспорта Ростова Вадим Шкабарня сообщил, что во всех автобусах города планируют установить камеры наблюдения. Глава ведомства предложил подключить общественный транспорт к системе «Безопасный город».

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