В Ростовской области коронавирусом заболели еще 328 жителей

В Ростовской области продолжают выявлять случаи заболевания ковидом.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Ростовской области коронавирусом заразились еще 328 жителей. Данные 19 марта опубликованы на портале Стопкоронавирус.рф.
Уточняется, что 20 заболевших попали в больницу. Выздоровел 401 пациент.
Напомним, за все время в донском регионе было зарегистрировано 449 370 случаев заражения ковидом. 435 953 человек вылечились, скончались 11 081.
В настоящий момент Ростовская область находится на девятом месте по показателям заболеваемости коронавирусом.
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