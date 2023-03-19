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НовостиОбщество19 марта 2023 12:04

В Ростовской области коронавирусом заболели еще 328 жителей

20 пациентов попали в больницу
Михаил СТРИЖЕВ
В Ростовской области продолжают выявлять случаи заболевания ковидом.

В Ростовской области продолжают выявлять случаи заболевания ковидом.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 328 жителей. Данные 19 марта опубликованы на портале Стопкоронавирус.рф.

Уточняется, что 20 заболевших попали в больницу. Выздоровел 401 пациент.

Напомним, за все время в донском регионе было зарегистрировано 449 370 случаев заражения ковидом. 435 953 человек вылечились, скончались 11 081.

В настоящий момент Ростовская область находится на девятом месте по показателям заболеваемости коронавирусом.

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