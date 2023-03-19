В Новочеркасске посмертно наградили орденом участника СВО, который закрыл собой людей от осколков растяжки

Награду передали родителям погибшего бойца. Фото: департамент по делам казачества Ростовской области.

В Новочеркасске передали орден мужества родителям военного, погибшего в спецоперации. Церемония прошла в Вознесенском войсковом патриаршем собой. Об этом сообщает департамент по делам казачества Ростовской области.

Дмитрий Никитин - выпускник Донского императора Александра III казачьего кадетского корпуса. После учебы он ушел в армию, позже стал военнослужащим. Дмитрий погиб в сентябре 2022 года в зоне СВО. Он закрыл собой сослуживцев от осколков растяжки.

— «Быть воином - жить вечно», - с этим девизом он шел по жизни, был очень честным, веселым, очень заботливым сыном, — рассказала о мужчине его мать Елена Никитина.

Церемония завершилась минутой молчания и торжественным маршем юнармейцев.

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