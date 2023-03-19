ФК «Ростов» обыграл «Химки» в гостевом матче

Команды встретились на стадионе "Химки Арена". Фото: ФК "Ростов".

Футбольный клуб «Ростов» обыграл «Химки» со счетом 0:1. Встреча 20-го тура Российской Премьер-Лиги прошла 19 марта на стадионе «Арена Химки».

На 18-й минуте матча судья назначил пенальти в ворота «Химок». Его успешно реализовал защитник Максим Осипенко. На 29-й минуте подмосковынй клуб остался в меньшинстве после удаления полузащитника Жаниу Бикела.

Напомним, на днях определился соперник «Ростова» в первом этапе полуфинале пути регионов Кубка России. «Желто-синие» встретятся с «Краснодаром». Точная дата матча пока не сообщается.

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